Сеул, 17 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международного рейтингового агентства Fith Ratings.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По сравнению с предыдущим прогнозом показатель понижен на 0,5%.

Эксперты отмечают, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, а также замедлением экспорта и спроса на товары длительного пользования.

Напомним, что в августе агентство сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА—».

Между тем, ЦБ Южной Кореи сохранил прогноз темпов роста отечественной экономики на 2021 год на уровне 4%.

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