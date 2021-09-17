Вашингтон, 17 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. План президента США Джо Байдена по обязательной вакцинации от коронавируса является вредоносным и незаконным, он может быть опротестован в суде. Об этом говорится в письме Байдену от генеральных прокуроров 24 американских штатов, сообщает газета The Hill.

Joebiden.com Джо Байден

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Президентский указ обязывает привиться федеральных служащих и работников частных компаний, подрядчиков правительства. В суд по этому поводу ранее уже обратился генеральный прокурор штата АризонаМарк Брнович.

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«Ваш план — губителен и контрпродуктивен. С политической точки зрения, этот указ вряд ли завоюет сердца и умы — он просто приведет к большему скептицизму», — заявили в письме генеральные прокуроры.

Авторы обращения отметили, что часть американцев не будет подчиняться требованию, а просто уйдёт с рынка труда. Они призвали Байдена пересмотреть «незаконный и вредоносный план» и предупредили, что в противном случае будут добиваться привлечения его к ответственности.

Представители штатов Аризона, Флорида, Оклахома, Техас и других отмечают, что президент задействовал редко используемое положение закона. Его применение уже не раз оспаривали в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден представил стратегию по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Новые требования, связанные с вакцинацией, должны охватить около 100 млн жителей США.