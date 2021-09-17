Воронеж, 17 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 483 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 17 сентября в региональном оперативном штабе. В регионе вновь фиксируется увеличение прироста носителей инфекции — накануне, 16 сентября, был выявлен 481 случай заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими за минувшие сутки в Воронежской области признаны 339 пациентов, скончались за тот же период 29 воронежцев с коронавирусом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 126 522 человек, 106 959 человек, скончались уже 5 432 воронежца с ковидом.