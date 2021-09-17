Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 17 сентября выявили 446 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 437 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 163 027 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 378 человек, всего выздоровели с начала пандемии 150 347 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6251 человека. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6429 человек.

По состоянию на 17 сентября в регионе проведено 3 561 064 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9736 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 248, 0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 17 сентября остаются свободными 24% коек в ковид-центрах.