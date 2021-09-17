Краснодар, 17 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 сентября. Это два случая больше, чем было зарегистрировано сутками ранее. Среди новых заразившихся — 28 детей в возрасте от шести месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре заболели 55 человек. В Сочи — 22. В Белореченском районе за сутки выявили 21 случай заражения COVID-19. В Анапе — 13. По 10 инфицированных в Динском и Лабинском муниципалитетах. В Выселковском, Курганинском и Ленинградском — по девять. По восемь заразившихся в Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 71 012 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4604 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 1249,3. Выздоровели 50 837 ковид-пациентов, скончались 5 795 человек. На 17 сентября в стационарах лечатся 3 091 пациент с ковидом, в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 116 пациентов. Дома лечатся 11 289 жителей.