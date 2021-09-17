Москва, 17 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 599 человек. Об этом 17 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

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За минувшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели 1359 пациентов, в Санкт-Петербурге победил коронавирус 1061 человек, а в целом по России — 16 619.

Напомним, что окончание сезона отпусков и начало учебного года неблагоприятно повлияли на эпидемиологическую ситуацию, кривая суточной заболеваемости в Москве вновь поползла вверх.

Подробности читайте здесь: Плато не будет? Кривая суточных заболеваний в Москве поползла вверх