Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на два случая больше, чем сутками ранее, и на три случая больше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

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Как сообщили 17 сентября в региональном оперштабе, больше всего новых носителей опасной инфекции выявлено в городах Всеволожск (15), Гатчина и Тихвин (по 11), Сертолово и Волхов (по 10).

Всего за время пандемии в Ленинградской области лабораторно подтверждено 66 276 случаев коронавируса, выздоровели 51 339 человек, в том числе за последние сутки выписали 99 пациентов.

Суточная смертность от COVID-19 в регионе возросла: за истекшие сутки медики констатировали четыре летальных исхода, что на три случая больше, чем в предыдущие два дня. Всего от ковида умерли 2439 жителя региона.