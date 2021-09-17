Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали 132 229 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлены 504 носителя коронавируса — на уровне предыдущих дней. Для сравнения, 16 сентября в регион зафиксировали 508 новых ковид-пациентов, 15 сентября — 502.

Большая часть новых случаев заражения произошли не в Екатеринбурге (403), в областном центре зафиксирован 101 новый носитель вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве образования Свердловской области не стали раскрывать количество школьных классов, ушедших на дистанционную форму обучения.