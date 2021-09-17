Кобулети, Грузия, 17 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Курортный город Кобулети в Аджарской Автономной Республике Грузии сильно пострадал из-за проливного дождя, выпавшего в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».

chiz50 Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

По данным журналистов, первые этажи домов и магазинов залило водой. В центре города было затруднено движение на автомобилях. Сотрудники аварийных служб откачивают воду и расчищают канализацию.

«Развились оползневые процессы. Под угрозой оказался дом в селе Кведа Самеба, проживающая в нём семья переведена в безопасное место. К этому времени электричество не подается только административной единице Чахати», — сказал журналистам мэр города Мириан Катамадзе.

Сообщатся, что в ряде сёл под городом произошли оползни. Заваленные дороги расчищает спецтехника. Вышла из берегов река Ачкви и затопила жилые дома и сельхозугодья.