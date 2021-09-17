Рига, 17 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Парламент Латвии утвердил поправки к Закону «О безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий», которые вводят новые ограничения. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Pixabay.com Ограничение доступа

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Согласно поправкам, массовое мероприятие с более чем 5 000 участниками — мероприятие с повышенным риском. Поправки требуют от организатора мероприятия доказательства того, что лицо, ответственное за общественный порядок и безопасность, имеет не менее двух лет опыта в планировании или реализации мер физической безопасности.

Поправки также предусматривают подготовку и согласование плана безопасности на случай повышенного риска. Такой план должен быть подготовлен организатором мероприятия.

Также событиями повышенного риска объявлены мероприятия, если они проводятся в приграничной зоне или если в них принимают участие не менее 1000 человек из особо охраняемой группы людей. Особо охраняемой группой лиц считаются дети, пожилые люди, лица с ограниченными физическими возможностями и лица с особыми потребностями.

Это требование вступает в силу с 1 января 2022 года.