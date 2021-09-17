Москва, 17 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 19 905. Об этом 17 сентября сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее выявили 19 594 случая. Общее число подтверждённых результатами исследований случаев заражения с начала пандемии в России достигло 7 234 425.

Новые носители вируса обнаружены во всех субъектах страны. Наиболее сильным суточный прирост заражений оказался в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738) и Подмосковье (837). Кроме них в первую пятёрку попали Свердловская и Воронежская области.

За сутки скончался от ковида 791 человек. Общее число летальных исходов достигло 196 626.