Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердили коронавирус SARS-CoV-2 у 1738 человек, сообщили 17 сентября в федеральном оперштабе. Это на 85 человек больше, чем в предыдущие сутки. Таким образом, рост суточного числа новых случаев продолжается третьи сутки подряд.

Пресс-служба комздрава СПб Врачи во временном ковид-госпитале «Ленэкспо» в Петербурге

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Выздоровел за минувшие сутки в Петербурге 1061 человек, на 44 человека больше, чем сутками ранее. Суточная смертность составила 39 случаев — ровно столько же летальных исходов было объявлено и в предыдущий день.

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии выявлено 598 773 случая заражения коронавирусом, выздоровел 568 341 человек, скончались 21 209 человек.

Напомним, что вместе с числом новых заразившихся в Петербурге растёт и госпитализация пациентов с ковидом и пневмониями.