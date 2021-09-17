Таллин, , 11:24 — REGNUM Чем больше санкций вводит Европейский союз против России, тем теснее сплачивается российский народ вокруг своего руководства. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Санкции zt16.ru

Так он прокомментировал решение Европарламента утвердить резолюцию по России, в которой подтверждена приверженность прежней политике Брюсселя: сохранения режима санкций, поддержки внесистемной оппозиции, непризнания Крыма в составе РФ и давления на руководство страны.

«Полный набор: отключение России от платёжной системы SWIFT, сокращение закупок российских нефти, газа и другого сырья, непризнание выборов в Государственную думу. Россию предлагается превратить в подобие Северной Кореи, и никто не задумывается над тем, что речь в данном случае идёт о ядерной супердержаве», — написал он.

«Власть в России такими способами не поменять, а вот сплотить российский народ против внешней угрозы, тем самым укрепив позиции Путина — вполне реально», — завершил свой комментарий эстонский публицист.