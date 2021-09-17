Новосибирск, 17 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 169 случаев.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 62 года, 65 лет, 65 лет, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 49 лет, 65 лет, 68 лет, 68 лет, 77 лет. Всего в регионе умерли 2839 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 135 человек, на ИВЛ — 19 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 61 364 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4873 детей; 49 311 пациентов полностью выздоровели (+97 за сутки).