Москва, , 10:59 — REGNUM Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве запустил онлайн-трансляцию со своей площадки в ЦВК «Экспоцентр». Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, все желающие могут следить за событиями на площадке штаба в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с помощью онлайн-трансляции в соцсетях и на YouTube . Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в круглосуточном режиме с 17 по 19 сентября будет контролировать честность и прозрачность электорального процесса в российской столице. В Москве 17−19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино.

Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трансляции запущены в официальных аккаунтах Общественного штаба в соцсетях «ВКонтакте» и « Одноклассниках », а также на официальном канале в YouTube .