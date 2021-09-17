Воронеж, 17 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Воронежской области из-за роста числа заболевших ОРВИ на дистанционное обучение перевели 27 классов в 11 школах. Данные были приведены 16 сентября на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Также из-за высокой заболеваемости приостановлена работа пяти групп в трёх детских садах. По информации Роспотребнадзора, в Воронежской области уже выявлены случаи циркуляции гриппа.

Отметим, что в Воронежской области на 16 сентября подтверждено 126 039 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 106 620 человек, скончались 5 403 пациентов. На госпитализации находятся 3 397 человек.