Сеул, , 10:56 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в Форуме ведущих экономик по энергетике и климату (MEF), который состоится 17 сентября в формате видеоконференции. Об этом сообщает The Korea Herald.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Ожидается, что в рамках мероприятия южнокорейский лидер поделится с участниками встречи планами по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а также подтвердит готовность принять решительные меры в борьбе с изменением климата.

Форум ведущих экономик по энергетике и климату был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших экономик мира, включая Китай, Индию, Австралию и Россию.

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