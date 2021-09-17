Сеул, 17 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в Форуме ведущих экономик по энергетике и климату (MEF), который состоится 17 сентября в формате видеоконференции. Об этом сообщает The Korea Herald.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Ожидается, что в рамках мероприятия южнокорейский лидер поделится с участниками встречи планами по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а также подтвердит готовность принять решительные меры в борьбе с изменением климата.

Форум ведущих экономик по энергетике и климату был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших экономик мира, включая Китай, Индию, Австралию и Россию.