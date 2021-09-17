Воронеж, 17 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отказался смягчать действующие антикоронавирусные ограничения. Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба 17 сентября, сообщили в пресс-службе облправительства.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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Глава региона отметил, что рост заболеваемости ковидом в сентябре был ожидаемым, однако власти рассчитывали на разовый всплеск.

«Но пока видим, что тенденция на повышение продолжается в течение двух недель. Нам расслабляться нельзя, никаких мер ограничительных, которые приняты, мы отменять не будем», — сказал Александр Гусев.

В частности, губернатор отверг предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Ковалева о разрешении на ночную работу ресторанов и баров.

«Мы понимаем, что за красивым названием «предприятия общественного питания, которые работают с 24 часов до 6 утра» стоит фактически ночной клуб, в котором люди отдыхают, а не питаются. И «питание» там в основном в жидкой форме. Ни о каком соблюдении противоэпидемиологических мер речи не идет. Я плохо себе представляю всю ночь танцующего человека в маске», — отметил губернатор.

Отметим, что за последнюю неделю в Воронежской области ковидом заболели 3 262 заболевших. С начала сентября отмечается еженедельный прирост больных ОРВИ: если за первую неделю он составил 8%, то за вторую — уже 15,8%.