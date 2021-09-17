Москва, 17 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В первой половине торгов 16 сентября нефть преимущественно дешевела. Нащупав поддержку в районе $74,50 за баррель, Brent перешла к росту и вернулась выше $75,50, но так и не отважилась на тестирование отметки $76, которая была кратковременно протестирована в ходе предыдущей сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 17 сентября, цены расположились в зоне $75,50, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Более уверенному росту черного золота помешало повсеместное укрепление доллара в ответ на неожиданно сильные данные по розничным продажам, которые выросли вопреки медвежьим прогнозам.

Столь высокие результаты — серьезный аргумент в пользу ужесточения политики ФРС США, что негативно для нефти и рисковых активов в целом.

С другой стороны, фьючерсы удерживаются на плаву благодаря напряженности на рынке в связи с сезоном ураганов в Штатах, где из-за погодных условий производители вынуждены снижать активность, пусть и временно.

Также в пользу покупателей играет вышедшая на этой неделе отраслевая статистика из США, отразившая внушительное падение сырой нефти и нефтепродуктов.

В течение дня Brent будет руководствоваться настроем доллара, отношением к риску на мировых финансовых площадках и новостями об ураганах.

17 сентября в конце дня выйдет статистика по буровой активности от Baker Hughes, но основная реакция рынка придется уже на 20 сентября», — пояснил эксперт.

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