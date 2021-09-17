Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш собирается на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он рассказал об этом 17 сентября в интервью РИА Новости.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе — не могу сказать сейчас точно (в какой день — ред.), но она уже внесена в мою программу», — сказал он.

Отметим, в период с 21 по 27 сентября будет проходить неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН и глава МИД РФ будет главой российской делегации на ней. При этом ожидается, что Лавров выступать будет на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он проведет встречу с президентом СШАДжо Байденом 20 сентября.