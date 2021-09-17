Тбилиси, 17 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 31 532 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2039 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 591 766 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 556 810 победили инфекцию, в том числе 2192 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8446 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 56 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5626 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1276.

Днём ранее в Грузии после проведения 35 400 тестов выявили 2176 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2838 человек, умерли за сутки 43 пациента с COVID-19.

Напомним, в Грузии кампания по вакцинации от COVID-19 идёт полгода. За это время в стране полностью привили более 660 тыс. человек или 17,7% населения.