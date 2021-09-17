Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет встречу с президентом США Джо Байденом 20 сентября. Об этом 17 сентября рассказал сам генсек организации в интервью РИА Новости.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

«Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник», — сказал Гутерреш.

При этом в период с 21 по 27 сентября будет проходить неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что всем гостям недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября, следует пройти вакцинацию от коронавируса.