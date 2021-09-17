Брянск, 17 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Брянской области 17 сентября выявлен 151 новый носитель коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 148 пациентов, девять человек скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 63 200 жителей. Справились с заражением 58 878 человек, от осложнений скончались 1 306 пациентов.

С начала пандемии в регионе провели 747 972 исследования на коронавирус, из них 2 081 тест проверили за последние сутки.