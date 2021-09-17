Москва, 17 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Снижая импорт нефти, Китай пытается сдержать рост инфляции, так как в настоящее время положение дел в экономике КНР ухудшилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайская экономика

«По итогам прошлого года китайская экономика одна из немногих демонстрировала рост, однако сейчас развитие замедлилось, ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Также в августе достигла максимума за последние 13 лет промышленная инфляция, — сказала Кошелева. — Однако меры по сокращению импорта носят скорее краткосрочный характер, поскольку спрос внутри страны растет, а те запасы, которые были накоплены в прошлом году, когда импорт нефти в Китай вырос на 7,3%, могут закончиться».

При этом она обратила внимание, что в 2020 году Россия экспортировала в Китай на 7,6% больше, чем в 2019 году, но уже в I полугодии 2021 года экспорт российской нефти в КНР сократился почти на 5 млн тонн.

«Однако при том, что общий экспорт из России снизился, выручка от продаж сырья увеличилась из-за роста стоимости нефти», — отметила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, нарастит ли РФ поставки сжиженного природного газа в Китай.