Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, основатель партии «За Грузию», который также является кандидатом на пост мэра Тбилиси, 16 сентября сдал тест на наркотики. Об этом сообщила на брифинге член партии Натия Мезвришвили.

Георгий Гахария (сс) Davit Teteloshvili

«Георгий Гахария провел тест на наркотики в одной из самых авторитетных международных лабораторий в Австрии», — сказала она.

Мезвришвили сообщила, что бывший премьер-министр сдал там волос. Она отметила, что Гахария не стал сдавать тест в Национальным бюро судебно-медицинской экспертизы Грузии им. Левана Самхараули, так как считает, что там готовилась «провокация».

Напомним, выборы мэров городов в Грузии пройдут 2 октября. Действующий глава столицы Каха Каладзе ранее публично сдал тест на наркотики и призвал это сделать и других кандидатов на пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Кобахидзе: призыв пройти наркотест вызвал растерянность у политиков Грузии