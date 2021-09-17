Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 17 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. 100-летняя участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы России в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Об этом 17 сентября сообщает «Рен ТВ».

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Отмечается, что долгожительница проголосовала у себя дома. При этом участница войны отметила, что она отдала свой голос на выборах депутатов ГД для того, чтобы «людям помогали».

«(Депутатам) надо быть честными ко всему народу, чтобы его не обижали», — сказала ветеран. Также участница войны поблагодарила сотрудниц, которые приехали к ней домой для того, чтобы она смогла принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые избиратели из Луганской народной республики (ЛНР), имеющие паспорта гражданина РФ, начали прибывать на избирательные участки в Ростовскую область.