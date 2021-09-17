Канберра, 17 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Австралия занимает второе место в списке стран с низким уровнем смертности от COVID-19 на душу населения. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 17 сентября министр здравоохранения страны Грег Хант в ходе пресс-конференции.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

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«Тот факт, что мы достигли этого результата с помощью закрытия границ, тестирования, отслеживания, соблюдения социальной дистанции и вакцинации, — это дань уважения всем нашим специалистам в области здравоохранения и нации в целом», — заявил он.

Отметим, что смертность от COVID-19 на душу населения в Канаде, Швейцарии и Израиле в 25—50 раз больше, чем в Австралии. В Швеции, Италии, Греции, США и Великобритании она больше в 50−90 раз; а в таких странах, как Чехия, Словакия и Венгрия, количество смертей на душу населения от COVID-19 примерно в 250 раз больше, чем в Австралии.