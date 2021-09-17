Канберра, 17 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. 17 сентября Австралия достигла важного целевого показателя по иммунизации населения от COVID-19 — 70,5% жителей страны старше 16 лет получили первый компонент вакцины. Об этом было сообщено в официальном Twitter-аккаунте министерство здравоохранения Австралии.

Admobninsk.ru Вакцина

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В сообщении говорится, что 14 531 341 австралиец привился первой дозой вакцины. 9 353 173 человека считаются полностью вакцинированными, что составляет 45,4% населения старше 16 лет.

Всего в Австралии от COVID-19 было поставлено 24 054 063 прививки. За последние сутки их число увеличилось на 302 141.

Наибольшее число прививок от COVID-19 было поставлено в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе — 8 662 819. За ним следует Виктория — 6 217 664 и Квинсленд — 4 177 748.