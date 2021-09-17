Канберра, , 10:30 — REGNUM Правительство Франции узнало о разрыве сделки с Австралией по вопросу строительства подводных лодок «накануне» объявления о заключении военного союза с США и Великобританией. Об этом, как сообщает телеканал Nine News, заявил 17 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Моррисон также отверг утверждения французских СМИ о том, что президент Эммануэль Макрон узнал о разрыве сделки только из австралийских новостных репортажей, и подчеркнул, что Франция остается важным союзником.

«Как вы ему сказали об этом и когда это произошло?» — задал вопрос журналист.

«Это имело место накануне вечером», — ответил Моррисон.

В тот же день министр обороны Австралии Питер Даттон заявил в интервью телеканалу 9News, что военное присутствие США в Австралии сильно увеличится.

Напомним, что контракт с Францией должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 миллиардов.