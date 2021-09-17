Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Помимо хулиганства, водителю социального такси, ударившему пожилую пассажирку-инвалида, вменили еще и побои. Об этом 17 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело

«В отношении водителя возбуждено второе уголовное дело — побои», — рассказал собеседник агентства.

Отметим, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Сам агрессивный водитель находится в изоляторе временного содержания. По данным ИА REGNUM, 17 сентября ему будет избрана мера пресечения в суде.

Напомним, 15 сентября у городской поликлиники №38 в центре Петербурга 50-летний водитель социального такси применил физическое насилие в отношении 70-летней пассажирки. Когда за женщину заступились очевидцы, он напал на одного из них, тоже женщину. В результате органами МВД в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Кроме того, после проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении компании-перевозчика, в которой работал водитель.