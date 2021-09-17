Тирасполь, 17 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В ходе 1018 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 544 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 274 человека, в том числе 50 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1298 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 1023 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 134 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 57 человек. В республике зафиксировали два случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье продолжается рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки. В ковид-госпиталях практически не осталось мест, в республике готовятся открыть новые.