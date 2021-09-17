Баку, , 10:46 — REGNUM Азербайджан обратится в Международной уголовный суд с иском против Армении. Баку намерен привлечь Ереван к ответственности за расовую дискриминацию, заявила 17 сентября официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Война в Карабахе © Photolure

Она напомнила, что в январе Азербайджан инициировал судебное разбирательство против Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Новое обращение в суд связано с систематическими нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) со стороны Армении.

По словам Абдуллаевой, после прекращения боёв в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона собрала и задокументировала факты грубых нарушений прав человека. Это насильственное изгнание азербайджанцев, жестокое обращение, пытки, убийства из-за этнической принадлежности.

«Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Города Азербайджана полностью стерты с лица земли», — подчеркнула она.

Нарушения продолжались и после подписания Арменией трёхстороннего заявления о перемирии. Вынужденные переселенцы не могли вернуться домой из-за мин, а Ереван отказывался передать Баку карты заминированных территорий, сказала Абдуллаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армения обратилась в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в дискриминации армян.

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