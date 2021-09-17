Новосибирск, 17 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 17 сентября, подвели итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведённых за неделю органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией. В правительстве региона уточнили, что на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований было проверено более 2,5 тысяч предприятий и организаций.

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«Выявлено 697 нарушений, составлено 170 административных протоколов, 162 дела направлено в суд», — уточнили в областной администрации.

Напомним, что 23 июня правительство Новосибирской области одобрило дополнительные меры противодействия коронавирусу.