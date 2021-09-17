Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбурге на избирательном участке № 1135 обнаружены списки жителей несуществующего дома. Об этом сообщил наблюдатель от одной из партий.

Разбитые окна расселенных домов Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Пишем жалобу. Вызываем полиции по факту возможной подготовки к фальсификации», — сказал он.

На жалобу оперативно отреагировал облизбирком. Он заявил, что информация по этому участку не подтвердилась. Адреса указанного дома нет в списках.

«Список избирателей формируется системой ГАС «Выборы» на основе базы данных УМВД России», — подчеркнули в Избирательной комиссии региона.

Однако в ходе проверки в списке избирателей был выявлен адрес расселенного дома по ул. Самолетная, 87а, 87Б (восемь человек), жители которого до сих пор в списке по данным УМВД. Никто из них не голосовал на данном участке, акцентировали внимание в облизбиркоме.

На помним, в Оренбужье выбирают депутатов разных уровней: Госдумы, Заксобрания, местных советов, а также глав трех муниципальных образований.