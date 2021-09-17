Мельбурн, Австралия, 17 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. 17 сентября десятки строителей перекрыли основные дороги в Мельбурне (штат Виктория, Австралия) в знак протеста против новых ограничений, касающихся коронавируса, наложенных на отрасль. Рабочие вынесли пластиковую мебель на дороги и начали обедать, перекрывая движение транспорта. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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Ранее правительство штата Виктория постановило закрыть комнаты для отдыха, а еду и напитки строителям было запрещено употреблять в помещении на работе. 16 сентября всех строителей также обязали привиться от COVID-19.

После запрета на прием пищи в помещениях рабочие в Мельбурне приняли решение сделать это в центре города прямо на дороге. На кадрах, опубликованных телеканалом Nine News, видно, как строители организовали пикник на улицах города, расставив десятки переносных пластиковых столов и стульев.