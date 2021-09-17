Нью-Дели, 17 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Индия и Китай за последние месяцы продвинулись в урегулировании ситуации вокруг линии фактического контроля, разделяющей две страны. Об этом информирует индийский МИД по итогам встречи министра иностранных дел страны Субраманияма Джайшанкара и главы МИД Китая Ван И на полях 21-й встречи глав государств ШОС в Душанбе.

Karthik Kannan Ладакх

Глава МИД Индии отметил, что определённый прогресс достигнут с момента его последней встречи с Ван И, состоявшейся 14 июля. Решены вопросы о линии контроля в Восточном Ладакхе, а в районе Гогра завершено разведение войск.

«Однако по-прежнему остаются нерешенными некоторые вопросы», — говорится в сообщении.

В индийском МИД добавили, что министры обсудили текущую ситуацию вдоль линии контроля в Восточном Ладакхе и события в мире. Они согласились, что в сохранении существующей ситуации обе стороны не заинтересованы, нужно скорее решать оставшиеся вопросы. Обсуждения продолжат военные и дипломатические должностные лица Индии и КНР.

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