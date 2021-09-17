Биробиджан, , 10:06 — REGNUM В Еврейской автономной области к 15:00 по местному времени (08:00 мск) избирательные участки посетили более 15 тыс. жителей. Явка составила 12,13%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в избирательной комиссии региона.

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Самые активные — избиратели Ленинского района, где уже сделали свой выбор 18,39% или почти 2,5 тыс. человек. В Октябрьском районе явка составила 16,74% (1180 избирателей), в Биробиджанском — 15,84% (1412), в Биробиджане — 11,71% (6652).

Неохотно голосуют в Облученском и Смидовичском районах, там на участки пришли пока только 8,79% и 8,93% избирателей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на 11:00 местного времени (04:00 мск) в ЕАО составляла 6,04%. К этому времени проголосовал 7591 житель региона.