Новосибирск, 17 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные 121 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 17 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Решение приняла комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, уточнили в правительстве региона.

«Напомним, что лекарственные препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях распределяются по всем медицинским организациям Новосибирской области, подведомственным министерству здравоохранения региона, с учётом прикреплённого населения, в соответствии с расчётной потребностью медицинской организации», — отметили в областной администрации.

Схему лечения пациентов с коронавирусом назначает лечащий врач индивидуально, с учетом тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний.