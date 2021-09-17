Сидней, Австралия, 17 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Работники домов престарелых в Новом Южном Уэльсе и столице австралийского штата Сиднее, в частности, больше не смогут выходить на работу с 17 сентября, если они до сих пор не привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Профсоюз работников здравоохранения Австралии уже призвал правительство штата продлить крайний срок, отметив, что и без того перегруженная отрасль не справится, если она потеряет почти 5% сотрудников.

Крайний срок 17 сентября был установлен властями штата еще в июне. Из 271 000 сотрудников по всей Австралии только 95,3% сотрудников домов престарелых получили первую дозу вакцины. Однако 12 700 человек, или 4,7%, не были внесены в реестр.