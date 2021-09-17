Баку, 17 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 16 сентября выявили 1783 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 852 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

За время пандемии в республике выявили 467 173 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 423 705 человек, в том числе 3680 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 37 241 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6227 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2064 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 14 972 теста. Выздоровевшими медики признали 3831 человека. Скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане улучшается эпидситуация. Минкульт республики обратился в оперштаб по защите населения от коронавируса с просьбой разрешить открыть кинотеатры и театры.