Сидней, Австралия, 17 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Похоже, что на улицах центрального Сиднея 18 сентября опять будет неспокойно, поскольку в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщают, что в настоящее время идет подготовка к операции по срыву любых возможных протестов и предотвращению массовых собраний в городе и по всему штату. Об этом 17 сентября в ходе пресс-конференции заявил министр полиции Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт, передает телеканал Nine News.

Nathan Keirn Протест

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«Нет сомнений в том, что эти протесты представляют опасность для здоровья населения — для общества, полиции, а также для здоровья самих протестующих … Мы уже видели, как участники прошлых акций протеста в конечном итоге заболели COVID-19, поэтому любой, кто все еще думает поучаствовать в протестах, должен серьезно задуматься», — заявил Эллиотт перед журналистами.

Он также добавил, что полиция Нового Южного Уэльса внимательно следит за комментариями, постами и призывами в социальных сетях, а силы быстрого реагирования полиции готовы принять соответствующие меры.