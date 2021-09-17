Канберра, 17 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В течение ближайших выходных (18 — 19 сентября) в Австралию прибудет более миллиона доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Первая партия вакцины прибудет вечером 17 сентября, а вторая — в ближайшие дни. Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения страны Грег Хант объявил, что на следующей неделе более 1 800 аптек по всей Австралии начнут продавать вакцину Moderna. Об этом он сообщил 17 сентября, передает телеканал Nine News.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Отмечается, что привиться от COVID-19 в аптеках австралийцы смогут после завершения тестирования, проводимого органом по медицинской безопасности.

«Они начнут [вакцинировать] быстро, в течение недели, когда будут готовы к этого и по мере того, как к ним прибудут поступать партии препарата», — заявил министр.

Отметим, что в настоящее время вакцинация в Австралии проводится ковид-вакцинами производства Pfizer и AstraZeneca. Таким образом, препарат Moderna станет третьей доступной вакциной.