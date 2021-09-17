Канберра, 17 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 1 284 новых случая коронавируса и 12 случаев смерти от COVID-19. C 17 сентября в штате и Сиднее, в частности, будет протестирована практика прохождения домашнего карантина. Об этом объявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Сидней

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Так, австралийцы, вернувшиеся в штат и получившие ранее обе дозы вакцины от COVID-19, смогут отсидеть карантин дома в течение семи дней вместо того, чтобы проводить две недели в отеле. В тестировании будет участвовать около 175 человек, включая экипажи авиакомпании Qantas, в течение четырех недель.

«Это действительно открывает возможность того, как будет выглядеть практика домашнего карантина для нас в будущем», — заявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Береджиклян.

Она также подчеркнула, что уже почти 250 000 вернувшихся австралийцев провели карантин в отелях Нового Южного Уэльса.