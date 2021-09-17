Тирасполь, 17 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Представители Молдавии и Приднестровья 16 сентября провели встречу в офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве, посвященную запрету Украиной на въезд транспортных средств с приднестровскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Приднестровья.

Приднестровье. Карта

Представители Тирасполя отметили, что из-за малого количества автомобилей в Приднестровье с «нейтральными» номерами оказались заблокированы пассажирские маршруты на Украину, доставка оттуда товаров и перевозка тяжелобольных в лечебные учреждения Украины и России. Обе стороны признали наличие проблем, которые долго не получается решить.

«[Глава МИД ПМР] Виталий Игнатьев предложил молдавскому визави совместно обратиться к Украине о необходимости пересмотра своей позиции и аннулирования запретительных мер, — говорится в сообщении пресс-службы. — Идея о совместном обращении к Украине с просьбой приостановить запрет не была поддержана молдавской стороной».

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.