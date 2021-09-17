Москва, 17 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Москве на строительных площадках по реновации внедряются новые IT-решения по двум м направлениям: камеральному и «полевому». Об этом заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

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В первое направление входит создание единой экосистемы, включающей в себя электронный документооборот, трехмерное проектирование и т. д. На более чем 70 стройплощадках уже внедряется цифровая экосистему с применением цифровых решений Exon и BuildDocs.

Второе направление «полевое», решения применяются на самих площадках и позволяют цифровизировать многие процессы: например применять автономные дронопорты. По его словам, цифровые технологии помогут также повысить уровень безопасности на стройплощадках.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы за январь-август 2021 года выдали разрешения на строительство 6,7 млн кв. метров различной недвижимости.

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