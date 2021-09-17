Тбилиси, 17 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал вторую прививку от COVID-19 и прошёл полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

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Сообщается, что Гарибашвили вкололи Pfizer. Вакцинация проходила в Тбилисской инфекционной больнице. Первую прививку он сделал 8 августа. Премьер-министр призвал население следовать его примеру.

Стоит отметить, ранее журналисты телеканала Mtavari arkhi обвинили Гарибашвили в «незаконном» получении ковид-паспорта. После того, как он публично получил этот документ, журналисты зарегистрировали главу правительства на вторую дозу прививки. Они заявили, что, если вторая доза еще не была сделана, то Гарибашвили якобы не имел права получать тот паспорт.

Премьер-министр тогда ответил, что паспорт могут получить все, а не только прошедшие полный курс вакцинации. Он добавил, что к тому времени у него еще не вышел срок прививаться второй дозой.