Гавана, 17 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. На Кубе 16 сентября стартовала кампания по массовой вакцинации детей в возрасте от двух до десяти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

WikiImages Вакцинация

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Предполагается, что данные меры позволят обуздать распространение «Дельта"-варианта коронавируса в стране.

На Кубе есть две вакцины отечественного производства — Abdala и Soberana. Оба препарата, которые, по утверждениям специалистов, безопасны и эффективны требуют введения трёх доз.

Напомним, ранее правительство страны начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Кубы на 16 сентября, число использованных доз вакцин от COVID-19 в стране составило почти 17 млн. Так, первым компонентом вакцин привились почти 7,3 млн, вторым компонентом — более 5,2 млн человек, и третьим в качестве бустера — 4 386 783 человека.

На сегодняшний день на Кубе зарегистрированы вакцины Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus.