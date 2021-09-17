Сухум, 17 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 72 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 16 сентября в ходе 382 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 165 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 35 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 549 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 820 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране зарегистрировали 397 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 102 новых носителя коронавируса в результате 425 исследований. Зафиксировали два случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».