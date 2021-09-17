Сеул, 17 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок правительство Южной Кореи призвало граждан страны сохранять бдительность и соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

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Данное заявление он сделал 17 сентября в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«В последнее время на долю столичного региона приходится почти 80% новых случаев заражения коронавирусом. Велика вероятность распространения заболевае6мости по другим регионам страны из-за активизации поездок в праздничные дни», — отметил премьер-министр.

Ким Бу Гём попросил жителей страны незамедлительно посетить медицинские учреждения, если у них симптомы и признаки заболевания.